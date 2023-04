Zurich: Le dinosaure Trinity adjugé pour 4,8 millions de francs

C’était le dernier lot de l’enchère intitulée «Out Of This World» organisée par la galerie Koller à Zurich. Le No 779, un squelette de dinosaure appelé «Trinity» a été adjugé pour 4,8 millions de francs à un enchérisseur au téléphone. Les mises ont débuté à 4 millions de francs tandis que les spéculations avant la vente laissaient présager une vente à 4,5 millions de francs. Le squelette, composé de 3 dinosaures différents a été exposé à la Tonhalle de Zurich. Il s’agit seulement du troisième squelette de T-Rex jamais vendu aux enchères.