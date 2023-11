Le diocèse de Brooklyn consterné par le clip de Sabrina Carpenter

Une partie du clip a en effet été tournée dans et devant l’église Blessed Virgin Mary, située à Brooklyn. Et il semblerait que l’équipe de Sabrina Carpenter, qui apparaît peu vêtue dansant devant l’autel, n’ait pas été tout à fait honnête quant à la nature des images prévues quand elle a demandé une autorisation de tournage à la paroisse. Dans un communiqué transmis à Catholic News Agency, l’évêque de Brooklyn s’est dit «consterné qu’une église ait été utilisée pour tourner un clip provoquant» et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour comprendre comment cela avait pu être possible.