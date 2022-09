Zurich : Le diplôme de doctorat d’Albert Einstein de retour à l’uni de Zurich

Le diplôme de doctorat du physicien le plus célèbre du XXe siècle a fait le tour du monde et est maintenant de retour où il a été attribué, à l’Université de Zurich. Sa thèse intitulée «Une nouvelle définition des dimensions moléculaires» a été soumise en 1905, alors qu’Albert Einstein avait 26 ans. Un an plus tard, en janvier 1906, la section des mathématiques et des sciences naturelles de la Faculté des lettres lui décernait le titre de docteur en philosophie.