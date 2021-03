JO de Tokyo : Le directeur artistique démissionne pour avoir insulté une animatrice

Hiroshi Sasaki avait suggéré à des collègues de faire descendre une animatrice japonaise du ciel lors de la cérémonie d’ouverture en étant vêtue d’un costume rose et avec des oreilles de cochon.

Oreilles de cochon

Cette affaire survient à peine plus d’un mois après la démission fracassante de Yoshiro Mori, le président du comité d’organisation de Tokyo-2020, dont des propos sexistes avaient déclenché un tollé mondial. En mars 2020, avant le report des JO à cette année en raison de la pandémie, Hiroshi Sasaki avait suggéré à des collègues sur une application de messagerie de faire descendre Naomi Watanabe du ciel lors de la cérémonie d’ouverture en étant vêtue d’un costume rose et avec des oreilles de cochon. Son idée, qui avait aussitôt été rejetée, était de jouer sur les mots anglais «Olympics» et «Olympigs» («pig» signifie porc). «Cela aurait été une grave insulte envers Mme Watanabe (…). Je regrette du plus profond de mon cœur, je suis profondément désolé», a déclaré Hiroshi Sasaki dans un communiqué.