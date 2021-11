Genève : Le directeur du Musée d’ethnographie s’en va

En place depuis 2009, Boris Wastiau quittera la tête de l’institution genevoise en mars prochain.

L a Vill e de Genève a annoncé mardi le départ prochain du directeur du Musée d’ethnographie (MEG). Boris Wastiau va quitter ses fonctions au bout du lac au 1er mars 2022 pour prendre la direction de l’Alimentarium, à Vevey (VD). Engagé au MEG comme conservateur des collections africaines et américaines en 2007, il s’était vu confier les rênes de l’institution en 2009. Une « folle aventure », dit-il, qui l’a vu accompagner la construction du nouveau musée, inauguré en 2014. Boris Wastiau a programmé et produit dix-huit expositions entre le MEG-Carl-Vogt et le MEG-Conches.