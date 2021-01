Baseball aux Etats-Unis : Le directeur des Mets viré pour des messages «extrêmement inappropriés»

Jared Porter a été relevé de ses fonctions mardi pour avoir envoyé de nombreux textos déplacés à une journaliste en 2016.

Le directeur général des Mets de New York a été licencié mardi matin à la suite d’une affaire révélée par «ESPN» . En 2016, alors qu’il travaillait en tant que chef du recrutement pour les Cubs de Chicago, Jared Porter aurait envoyé des messages inappropriés à une journaliste. Il lui a notamment envoyé des photos de parties génitales masculines. L’homme de 41 ans a avoué avoir envoyé des images explicites à cette journaliste, mais a expliqué qu’elles n’étaient pas les siennes. Il a ajouté qu’il s’était ensuite excusé auprès d’elle, reconnaissant que c’était «très offensant» et «extrêmement inapproprié».

La journaliste a expliqué que Jared Porter lui avait envoyé plus de 60 messages qu’elle avait tous ignorés. Elle a indiqué qu’elle avait fait part de ce harcèlement pour «éviter que cela n’arrive à quelqu’un d’autre. De toute évidence, il est dans une position de pouvoir. [...] L’autre chose est que je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’il était sincèrement désolé.»

La franchise new-yorkaise n’a pas tardé à réagir: dans un tweet publié mardi, Steven Cohen, le propriétaire du club, a annoncé que le contrat du fautif avait été résilié. Il en a profité pour rappeler l’importance qu’il donnait à l’intégrité et ce comportement ne méritait aucune tolérance.

Dans un message envoyé à ESPN, le président des Mets, Sandy Alderson a expliqué que Jared Porter avait reconnu ses torts, exprimé ses remords et présenté ses excuses. Mais cela n’a pas suffi. «Les Mets prennent ces questions au sérieux et s’attendent à un comportement professionnel et éthique de la part de leurs employés», a conclu Sandy Alderson.