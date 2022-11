Accident à Stoos: le directeur des opérations condamné

Accident de télésiège à Stoos (SZ) : Le directeur des opérations condamné pour homicide par négligence

Mercredi dernier, trois employés de remontées mécaniques de Stoos ont dû répondre de leurs actes devant le Tribunal de district, plus de deux ans après l’accident de télésiège mortel.

Trois employés des remontées mécaniques de Stoos (SZ) ont dû répondre de leurs actes devant le Tribunal de district de Schwytz la semaine dernière. Le conducteur de la dameuse, le directeur technique adjoint et le directeur des opérations auraient été en partie responsables de l’accident de télésiège ayant fait un mort et trois blessés le 6 février 2020, peu après 22 h, à Stoos (SZ).

Pas tenu d’informer le conducteur

Et bien que le directeur technique adjoint ait été responsable du trajet de nuit, il n’était pas tenu d’en informer le conducteur de la dameuse, car ce n’est pas prévu dans le règlement d’exploitation. Ils ont donc été acquittés par le tribunal des allégations d’homicide par négligence et de multiples lésions corporelles graves et simples par négligence.