VAUD : Le directeur du CHUV s’en va à la fin de l’année

Nouveau directeur ad interim

Le Professeur Nicolas Demartines reprendra la barre du navire, dès le 1er janvier 2023. Il a été nommé directeur général ad interim, jusqu’au «31 décembre 2024 au plus tard». Il est actuellement Chef du Département de Chirurgie et Chef du Service de Chirurgie Viscérale du CHUV, ainsi que Professeur Ordinaire de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne.