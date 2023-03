Genève : Le directeur d’un collège va devenir chef de l’OMP

Le Conseil d’Etat a choisi un candidat pour reprendre la tête de l’Office médico-pédagogique (OMP). Dès le 1er août, Eric Tamone va devenir le nouveau chef, «dans la continuité du dialogue et des plans d'action mis en place ces derniers mois», indique l’Exécutif genevois via un communiqué, confirmant une information de la « Tribune de Genève ».

Il succédera à Jacques Hertzschuch, directeur général ad intérim, qui a entamé une réorganisation, dans une institution fragilisée par le scandale des maltraitances dans le foyer pour jeunes autistes de Mancy. Un gros chantier qu’Eric Tamone va devoir poursuivre. «Tant ses compétences professionnelles que ses qualités humaines lui permettront de relever, avec son équipe de direction et les collaboratrices et les collaborateurs de l'office, les multiples enjeux et défis de l'OMP», estime le gouvernement. Actuellement directeur du collège Sismondi, durant les cinq mois à venir, il va finaliser la rentrée des élèves de l’établissement scolaire, tout en prenant progressivement ses nouvelles fonctions.