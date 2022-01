Etats-Unis – Le directeur d’une école contraint de démentir une rumeur surréaliste

États-Unis : Le directeur d’une école contraint de démentir une rumeur surréaliste

Non, un établissement du Michigan n’a pas installé de caisses pour chats dans ses toilettes pour les élèves qui s’identifient comme étant des félins.

Pour mieux comprendre l’origine de cette étrange histoire, il faut remonter au 20 décembre dernier. Ce jour-là, lors d’une réunion de la commission scolaire, la mère d’un élève a pris la parole. «Hier, j’ai entendu quelque chose, et j’étais stupéfaite, et aujourd’hui je suis tout aussi stupéfaite, voire un peu bouleversée. Enfin, pas qu’un peu… bouleversée et furieuse», a commencé Lisa Hansen. L’intervenante a ensuite expliqué qu’elle avait entendu qu’au moins une des écoles du district avait installé, dans les toilettes unisexes, «des caisses de litière pour les enfants qui s’identifient comme étant des félins».