Lausanne : Le directeur d’une fondation et son adjointe licenciés après un audit

Des dysfonctionnements au sein de l’institution des Oliviers, qui s’occupe principalement de personnes alcooliques, avaient été signalés dès l’été dernier. Le Conseil de fondation a pris des mesures.

Après des mois de souffrance et de surcharge de travail, les démissions et longues absences pour cause de maladie s’étant multipliées, le personnel de la Fondation des Oliviers, basée au Mont-sur-Lausanne (VD), entrevoit le bout du tunnel. Les dysfonctionnements managériaux qu’ils dénonçaient depuis l’été dernier ont conduit le conseil de fondation à demander un audit, dont les conclusions lui ont été remises récemment. Si le contenu de cette enquête interne n’a pas été dévoilé, la décision de licencier le directeur général de la fondation et son adjointe a en revanche été révélée à «Blick» et à «24 heures».