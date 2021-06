Sexisme : Le directeur et un professeur d’une école fribourgeoise hors de cause

Dénoncés pour leurs comportements censément sexistes, le directeur et un enseignant de l’Eikon ont été blanchis. Deux autres profs seront licenciés.

Campagne de sensibilisation

Dans un souci de prévention et de formation continue, la DEE a mandaté le Service de la formation professionnelle pour organiser, dans les prochains mois, une campagne de sensibilisation au sein de ses écoles pour les élèves et les enseignants. Dans les écoles du secondaire II et les écoles professionnelles, diverses activités en lien avec cette problématique sont d’ailleurs déjà organisées régulièrement, comme l’a relevé le Conseil d’ É tat fribourgeois dans sa réponse, début juin, à une question parlementaire sur le «sexisme et les atteintes d’ordre sexuel dans le cadre scolaire».