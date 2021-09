Automobile : Le directeur général de Renault exclut une fusion avec Nissan

Dans un quotidien italien, Luca de Meo, patron de Renault, parle de coopération avec le constructeur japonais. Pas de mariage, qui n’aurait pas de «sens opérationnel».

Le directeur général de Renault, Luca de Meo (à gauche, en discussion avec la chancelière allemande, Angela Merkel, mardi, au Salon de l’auto de Munich), envisage beaucoup plus de coopération avec Nissan. «E t cela sera possible si l’alliance Renault - Nissan - Mitsubishi Motors évolue. »

Le directeur général de Renault a exclu une fusion avec Nissan, dont le Français est le principal actionnaire, mais a estimé que «beaucoup plus de coopération» était possible entre les deux constructeurs, dans un entretien avec un journal italien, «Il Sole - 24 Ore», mercredi.

«Depuis 2010, la logique a toujours été de faire converger les organisations de Renault et Nissan pour préparer la fusion. Je ne vois pas ça, je n’imagine pas une fusion, car je ne suis pas sûr que cela ait un sens opérationnel», a déclaré Luca de Meo au quotidien italien. «Je vois en revanche beaucoup plus de coopération, et cela sera possible si l’alliance Renault - Nissan - Mitsubishi Motors évolue. Dans quelle direction, on verra … »