Formule 1 : Le directeur sportif voit «des courses plus serrées» cette saison

Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, se réjouit du nouveau règlement mis en place. Une petite révolution censée réduire les écarts entre les écuries.

Mercedes, Red Bull ou Ferrari ont investi davantage de ressources que les autres équipes ces dernières années, et ce n'était pas de l'argent jeté par les fenêtres. De plus, elles ont beaucoup de gens intelligents qui travaillent pour eux. Tout ne va pas disparaître. Nous aurons toujours aux avant-postes les équipes qui ont fait du bon travail. Mais je pense que les écarts vont diminuer, je suis optimiste, nous allons avoir plus de voitures à la lutte, certainement après quelques mois. Quand tout le monde aura pu voir les autres voitures et les développements de chacun. Toutes les décisions ont été prises non pour édulcorer le sport, mais pour le rendre plus accessible pour un plus grand nombre d'équipes et pour obtenir une compétition plus serrée, tout en gardant la méritocratie. En clair, pour qu'il y ait beaucoup plus de compétition, mais moins de domination par des équipes jouissant de ressources énormes.