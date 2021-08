Venezuela : Le dirigeant d’opposition vénézuélien Freddy Guevara libéré

Accusé de «trahison à la patrie» et de «terrorisme», Freddy Guevara, proche de l’opposant Juan Guaido, avait été arrêté le 12 juillet.

Freddy Guevara avait été arrêté le 12 juillet et était depuis détenu au siège des services de renseignement, où il est tombé malade du Covid-19. Le procureur l’a accusé de «trahison à la patrie» et de «terrorisme», l’estimant impliqué dans des affrontements entre policiers et groupes criminels à Caracas quelques jours plus tôt.