Genève - Des couleurs contre la pollution par l’or noir et le «Discredit Suisse»

BreakFree Suisse

Armés de pinceaux et de pots de peintures lavables, des militants pour le climat ont coloré le sol, vendredi à Bel-Air, pour fustiger un projet controversé d’oléoduc entre le Canada et les Etats-Unis, mais aussi ceux qui aident à le financer depuis la Suisse. «Line 3 et son pétrole bitumineux constituent une menace pour l’environnement et plus particulièrement pour l’une des plus grandes réserves d’eau douce au monde: l’aquifère des Grands Lacs. Le pipe-line traverse également les territoires de populations autochtones qui sont opposées au projet», a dénoncé Olivier de Marcellus, du collectif BreakFree Suisse. Autorisée par la police, la manifestation entendait aussi critiquer les fonds helvétiques qui, selon les activistes, participent au projet.

À deux pas de la fresque se dresse l’immeuble du Credit Suisse. Via ses prêts, l’établissement est accusé de soutenir Enbridge, le constructeur canadien du pipe-line. «La banque a annoncé de nombreuses fois prendre le climat et le respect des droits autochtones au sérieux. Mais dans les faits, elle continue de se situer en tête des classements des acteurs financiers les plus impliqués dans le soutien à l’extractivisme fossile», ont affirmé BreakFree Suisse, Grève pour l’Avenir et Bloque feminista Abya Yala Suiza.

1 / 3 Autorisée par les autorités, la fresque a été dessinée avec de la peinture lavable, à Bel-Air. dra BreakFree Suisse dra

Crédit Suisse se défend

Selon le groupe bancaire helvétique, «Enbridge est une société d'infrastructure énergétique d'Amérique du Nord dont les activités concernent le transport d'énergie (pipelines de liquides et de gaz naturel) et la production d'électricité (éolienne, solaire, géothermique ) . Le Crédit Suisse entretient des relations commerciales avec Enbridge, mais n'est pas impliqué dans le financement d'un quelconque pipeline».