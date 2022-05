Mario Fossati: discret grand coordinateur du Paléo

Les relations avec les autorités et la gestion administrative des 5000 bénévoles. Je suis aussi impliqué dans la transversalité entre nos différents départements ou tout ce qui concerne les nouveaux projets. Si on veut imager mon travail, on peut le décrire comme une sorte de grand coordinateur qui se situe au bout de l’entonnoir et à qui l’on pose des questions toute la journée.