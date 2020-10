«League of Legends» : «Le divertissement va être dominé par l’e-sport»

Fnatic est l’une des structures majeures des compétitions de jeux vidéo. Interview de son patron et propriétaire.

C’est déjà un sport normal. Il n’y a qu’à voir l’engouement du public en Chine et l’intérêt des sponsors globaux. Mais ça va encore grandir. En ajoutant des fonctionnalités et des expériences nouvelles pour les viewers, l’e-sport va devenir la forme dominante du divertissement. J’adore le football et d’autres sports, mais ils ont tous un problème: ils ne peuvent pas évoluer aussi vite que le font les jeux vidéo. L’e-sport est déjà le plus excitant et il a un avantage qui va encore grandir ces prochaines années.