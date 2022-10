Société: Le divorce atteint la santé physique et mentale des enfants

Le mythe du divorce heureux

«Un divorce ou une séparation est un événement traumatisant pour de très nombreux enfants», explique dans la «SonntagsZeitung» Christoph Häfeli, juriste et expert en protection de l'enfance. Selon lui, les enfants réagiraient temporairement par une baisse des performances scolaires ou des troubles du comportement.

«Cependant, après trois à six ans, la situation se normalise si la mère et le père parviennent à continuer à assumer ensemble la responsabilité du bien-être de leurs enfants et à être là pour eux», note le juriste. Il plaide ainsi pour un soutien des parents lors de la séparation, avec une médiation ou des conseils, comme le fait par exemple le canton de Bâle: il propose six à huit séquences de conseil ou les parents peuvent participer à des cours «Kinder im Blick» (enfants en point de mire). Deux mesures qui ont conduit à une baisse des conflits parentaux.

Etre à l’écoute des besoins de l’enfant

La sociologue Muriel Degen fait de la recherche sur l’évolution des familles qui vivent dans des lieux différents et travaille à la direction de l’instruction publique du canton de Zurich. Pour elle, la coparentalité après une séparation est un défi, notamment quand de nouveaux partenaires ou des demi-frères et sœurs viennent s'ajouter aux enfants du premier mariage. Elle estime donc qu’il n’y a donc pas de solution de garde et de cohabitation qui convienne à tous les enfants concernés: «Les arrangements en matière de logement et de garde doivent être trouvés et négociés.»

Contact limité temporaire bénéfique