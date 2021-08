Californie : Le «Dixie Fire», désormais plus grand que la ville de Los Angeles

Le «Dixie Fire» poursuit samedi sa course folle à travers la Californie. Ce gigantesque brasier a réduit en cendres cette semaine la petite ville de Greenville. Après son passage dans le comté de Plumas, au moins huit personnes sont portées disparues.

Le gigantesque brasier, le troisième plus grand feu de l’histoire de la Californie, a dévasté cette semaine les commerces et habitations de la petite ville de Greenville. Si personne n’a encore été blessé par le passage du brasier, le bureau du shérif du comté de Plumas a reçu «des signalements de huit personnes portées disparues», a-t-il fait savoir.

Une météo plus clémente devrait toutefois apporter un peu de répit aux 5000 soldats du feu qui combattent nuit et jour le brasier, déjà plus grand que la ville de Los Angeles. «Nos unités continuent de travailler autour de Silver Lake», non loin de là où les pompiers se reposent entre deux quarts, a indiqué Jake Cagle, un responsable des pompiers de Californie.