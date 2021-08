États-Unis : Le «Dixie Fire» devient le 2e plus grand incendie de l’histoire de la Californie

Attisé par une chaleur étouffante, le monstrueux «Dixie Fire» ne fait que grossir. Les pompiers estiment qu’il ne sera pas définitivement éteint avant le 20 août. Après que les flammes ont dévasté la petite ville de Greenville, trois habitants sont toujours portés disparus.

Ce brasier n’a fait que grossir depuis la mi-juillet, attisé par une chaleur étouffante, une sécheresse alarmante et des vents continus. Il est devenu dimanche le deuxième plus gros incendie de l’histoire de l’État. Progressant sur des sentiers extrêmement escarpés, trois pompiers ont été blessés lors des opérations.

5000 pompiers

La météo plus clémente ce week-end a apporté un peu de répit aux 5000 pompiers qui combattent nuit et jour le brasier, déjà plus grand que la ville de Los Angeles. Mais des températures étouffantes sont attendues en milieu de semaine et les soldats du feu estiment que l’incendie, qui a débuté le 13 juillet, ne sera pas définitivement éteint avant le 20 août.