Football : Le DJ de Lionel Messi traité de «meurtrier»

Fernando Palacio est accusé d’avoir contaminé au Covid-19 le septuple Ballon d’Or après avoir animé sa soirée privée, en Argentine.

Accusé d’avoir contaminé l’ancien joueur du Barça, «Fer» s’est fendu d’une vidéo pour clarifier les choses. «Je viens de me lever et j’ai reçu plein de messages. [...] Certains m’ont qualifié de meurtrier. J’ai reçu beaucoup de messages négatifs en privé. Hier, je me suis fait tester, car je dois me rendre en Uruguay, et je n'ai pas le Covid.»