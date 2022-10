«DJ Mag» : Le DJ Martin Garrix entre dans l’histoire

Après avoir terminé No 1 en 2016, 2017 et 2018, Martin Garrix, qui se produira a Tomorrowland Winter en 2023, retrouve le somment du classement de «DJ Mag» en 2022. Celui qui a lâché son premier album en avril de cette année, n’a pas caché sa joie au moment de recevoir son prix. «C’est fou de figurer dans ce top aux côtés de toutes les personnes que j’admire. J’ai commencé à faire de la musique à cause de Tiësto (ndlr: No 1 en 2002, 2003 et 2004), et je suis un énorme fan de David Guetta (ndlr: No 1 en 2011, 2020 et 2021). Revenir au sommet du classement me paraît surréaliste», a-t-il déclaré.