Lost Frequencies remercie la Suisse

Lost Frequencies : Le DJ remercie la Suisse pour ses succès chez nous

Le Belge a eu la surprise de découvrir, en rentrant chez lui après une tournée, plusieurs disques d’or et de platine pour ses réussites dans notre pays.

Lost Frequencies peut être un homme heureux. Il collectionne les succès. Y compris dans notre pays, comme l’atteste une vidéo postée sur Instagram par le DJ belge de 28 ans. «Je viens de rentrer de ma tournée nord-américaine et il y avait quelques surprises qui m’attendaient au bureau», a-t-il écrit tout en ouvrant une grosse boîte en bois. Elle contient plusieurs certifications, or et platine, pour les performances de ses morceaux chez nous.