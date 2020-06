Allemagne

Le DJ Robin Schulz lance son propre label

L’Allemand de 33 ans a créé Mentalo Music en collaboration avec la major Warner et Spinnin’ Records, sa filiale spécialisée dans la musique électronique.

Robin Schulz a passé à la vitesse supérieure dans l’industrie musicale. Après avoir cartonné avec ses singles «Prayer in C», «Sugar», «OK», «Speechless» et l’actuel «In Your Eyes», le DJ allemand a annoncé vendredi 5 juin 2020 la création de son propre label, Mentalo Music, en collaboration avec la major Warner Music et sa filiale consacrée aux musiques électroniques Spinnin’ Records. «Nous sommes très fiers de pouvoir lancer un nouveau label avec Robin afin de nous développer encore davantage dans le domaine de la dance», s’est félicité dans un communiqué Andreas Weitkämper, directeur général de Warner Music pour l’Europe centrale. Le responsable a ajouté qu’il travaillait avec Schulz «depuis de nombreuses années avec succès et confiance»: «Nous sommes donc heureux de pouvoir soutenir son nouveau label grâce à notre réseau et notre savoir-faire».