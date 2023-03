Le DJ Shamier Anderson devient chasseur de primes

Keanu Reeves, avec le scénariste Shay Hatten, ont décidé d’agrandir l’univers de cette saga avec de nouveaux personnages qui se lancent à la poursuite de John Wick. Je suis Tracker qui est, avec son fidèle chien, sur la piste de Wick depuis des années mais que l’on ne découvre qu’à présent. J’ai déjà travaillé avec le réalisateur Chad Stahelski, car il était le producteur de «Bruised» (Meurtrie), le film de Halle Berry dans le monde des combats d’arts martiaux et MMA sur Netflix. Halle a tourné dans «John Wick 3» et il y a donc cet esprit de famille artistique entre nous qui a fait que Chad a pensé à moi pour être Tracker dans ce quatrième film.

Certainement pas! J’ai pris des cours de Kung-fu et de maniement de certaines armes dans mon adolescence au Canada mais jamais rien d’aussi intense que là. J’ai eu une longue préparation quotidienne, qui commençait chaque jour à 5 heures du matin, avec du Ju-Jitsu, du judo, de la boxe, du fitness et un entraînement avec les chiens.

Comme énormément d’artistes canadiens tels que Drake et Nina Dobrev, vous avez démarré votre carrière d’acteur dans la série d’ados «Degrassi»…

Cette série était un rite de passage pour les apprentis comédiens à Toronto où j’ai grandi. Les aventures des jeunes de l’école Degrassi ont été connues à travers le monde depuis 2001 durant 15 ans, alors tout débutant comme moi se devait d’auditionner. Je n’ai fait qu’un épisode où j’étais un voyou et on doit me voir 60 secondes à l’écran (rire). Mais ça m’a fait prendre goût aux plateaux de tournage. La preuve, j’ai quitté Toronto pour tenter ma chance à Hollywood.