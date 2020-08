Floride

Le DJ star Erick Morillo arrêté pour agression sexuelle

L’Américain, star mondiale de la house, a été interpellé par la police à la suite d’une plainte d’une femme l’accusant d’agression sexuelle.

Selon les policiers, Morillo, 49 ans, et son accusatrice mixaient tout les deux lors d’une soirée privée à Miami. Le DJ, auteur du tube «I Like To Move It» sorti en 1993 sous le pseudo de Reel 2 Real, a ensuite invité la plaignante à venir chez lui boire un verre. D’après le rapport de police, le DJ américain a fait des «avances sexuelles répétées» à son accusatrice qui les a toutes refusées. Selon les dires de la femme, elle a ensuite été droguée et s’est réveillée le lendemain, nue, dans le lit d’Erick Morillo qui était nu également.