Terrorisme : Le djihadiste au couteau de Londres avait dit vouloir «tuer la reine»

Un rapport révèle mardi que l’homme qui avait blessé deux personnes en 2020 dans une rue de la capitale britannique voulait s’en prendre à Elizabeth II.

L’auteur d’une attaque djihadiste au couteau début 2020 à Londres, tué par la police, s’était illustré peu de temps auparavant en prison par sa radicalité et avait exprimé son désir de «tuer la reine», selon un rapport rendu public mardi devant la justice.

Libéré de prison moins de deux semaines avant l’attaque

Condamné pour possession et distribution de documents djihadistes à 40 mois de prison, il avait été libéré de prison moins de deux semaines plus tôt après avoir effectué la moitié de sa peine.

Selon des rapports de l’administration pénitentiaire, son comportement était devenu de plus en plus violent pendant sa détention à la prison de haute sécurité de Belmarsh. Un rapport évoqué mardi à l’audience précise qu’il avait crié, entre autres, «Cet endroit est plein de non-croyants!» ou encore «Tout le monde ici se ralliera sous le drapeau noir» du groupe État islamique (EI).

Il faisait également part de «convictions extrémistes comprenant notamment un désir de tuer la reine, devenir auteur d’un attentat suicide et rejoindre l’EI».

Lors de son séjour derrière les barreaux, il avait côtoyé des détenus mis en cause pour des infractions terroristes, comme le frère de l’auteur de l’attentat-suicide de Manchester qui avait fait 22 morts en 2017 à la sortie d’un concert de la pop star Ariana Grande.

Fier d’être le plus jeune condamné pour terrorisme

Selon un responsable de la police londonienne, Luke Williams, il «semblait fier d’être le plus jeune condamné pour terrorisme à Belmarsh et ne semblait éprouver aucun remords». Des renseignements des autorités pénitentiaires le mettaient également en cause dans la radicalisation d’autres détenus.