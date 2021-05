Bande-annonce : Le doc sur St. Vincent part en cacahuète

Les premières images de la bande-annonce de «The Nowhere Inn» laissent augurer un doc on ne peut plus standard sur la chanteuse St. Vincent. Mais l’affaire déraille vite!

St. Vincent (de son vrai nom Annie Erin Clark) ne vient pas seulement de sortir, le 14 mai 2021, son sixième album studio, intitulé «Daddy’s Home». La chanteuse américaine de 38 ans (qui a été en couple avec Cara Delevingne et Kristen Stewart notamment) est visible dans le premier trailer de «The Nowhere Inn» (ci-dessus), un objet cinématographique qui s’annonce déjanté.

Cela commence comme un documentaire musical on ne peut plus classique, avec une documentariste tournant autour de la star. Mais très vite, comme le dit St. Vincent, l’intrigue de «The Nowhere Inn» est parti «de travers». S’ensuit un montage sec d’images colorées qui suggèrent un road-movie, une ambiance western, un incendie, des bains de mousse, et plus si affinité avec Dakota Johnson dans son propre rôle… et dans un lit!

Faux documentaire

Qui interprète la documentariste tournant autour de St. Vincent dans le film? Carrie Brownstein, qui fut aussi en couple avec St. Vincent en 2012. La même Carrie avec qui St. Vincent a écrit le scénario du film! Et derrière la caméra de «The Nowhere Inn», Bill Benz (qui a déjà dirigé Carrie Brownstein dans la série «Portlandia», inédite chez nous). Tout ça pour dire que ce «mockumentary» (documenteur) tient aussi du métadocumentaire. Z’avez suivi?

La projection du film était prévue dans plusieurs festivals, annulés en raison du Covid à l’exception du Sundance Film Festival. En attendant de voir le résultat (la sortie du film est prévue en salle et en VOD en septembre 2021 aux États-Unis), voici l’audio officiel de l’album «Daddy’s Home»: