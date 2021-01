Afrique du Sud : Le «Docteur la Mort» sous l’apartheid exerce encore

Le Dr Basson, qui est comparé à Josef Mengele, le médecin nazi du camp d’extermination d’Auschwitz, officie dans deux cliniques. Des Sud-Africains sont ulcérés.

De nombreux Sud-Africains se sont déclarés cette semaine scandalisés d’apprendre que le Dr Basson, cardiologue de 70 ans, figurait sur la liste des spécialistes exerçant dans deux hôpitaux privés du groupe Mediclinic Southern Africa , qui opère dans le pays et en Namibie voisine.

Acquitté de 67 chefs d’accusation

En 2002, Wouter Basson, ancien chirurgien en chef des forces armées, avait été acquitté par la Haute Cour de Pretoria de 67 chefs d’accusation, dont meurtre, fraude et trafic de drogue et avait repris son activité de médecin trois ans plus tard.