Philippe Morel aurait violé les règles du don d’organes

Alors qu’il met régulièrement en avant sa brillante carrière de chirurgien dans ses campagnes électorales, et notamment celle pour l’élection au Conseil d’Etat dont le second tour aura lieu le 30 avril, Philippe Morel n’aurait pas respecté les règles du don d’organes. Les faits remontent à 2006 et ont fait l’objet d’enquêtes internes jusqu’en 2016, selon une enquête fouillée de Heidi.news. Le candidat MCG, qui pratiquait alors aux HUG, aurait privilégié un riche patient émirati pour une greffe du foie, en lieu et place d’un éventuel receveur zurichois, décédé peu après. L’affaire aurait valu au médecin un blâme de Swisstransplant. Ce que Philippe Morel dément.