Allemagne : Le docu choc était en partie joué par des acteurs

Un documentaire de la chaîne publique allemande ARD sur la prostitution montre des témoignages pas vraiment authentiques.

Un documentaire cinématographique allemand sur la prostitution, primé l’an dernier et sélectionné dans plusieurs festivals, contenait en réalité des scènes filmées avec des acteurs, a reconnu lundi la chaîne de télévision publique allemande ARD, co-productrice. «Lovemobil», également financé par des fonds nord-américains, retrace le parcours de jeunes femmes qui vendent leurs corps à l’intérieur de camping-cars dans des conditions sordides dans des banlieues du nord de l’Allemagne. Il a été très remarqué à sa sortie l’an dernier.

Film primé

L’affaire est d’autant plus embarrassante que cette production s’est vu décerner l’an dernier le prix national du documentaire de l’année en Allemagne et a été nominé pour le prix allemand de la production télévisuelle, le Grimme. Il a été aussi sélectionné par plusieurs festivals. La rédaction d’ARD avait diligenté des recherches en interne sur le documentaire après avoir été alertée par des membres de la production du film.

L’auteure du documentaire, citée dans le communiqué, reconnaît avoir eu recours à des actrices et acteurs mais affirme n’avoir pour autant «en rien travesti la réalité» de ce que vivent les prostituées qu’elle a rencontrées durant ses recherches. «La réalité que je montre dans le film est authentique», assure-t-elle.

Fin 2018, la crédibilité des médias en Allemagne avait été ébranlée lorsque le prestigieux hebdomadaire Der Spiegel avait révélé que l’un de ses journalistes les plus en vue, Claas Relotius, était en fait un imposteur. Ce reporter primé pour plusieurs de ses articles avait «bidonné» plusieurs de ses reportages et enquêtes en inventant personnages et témoignages.