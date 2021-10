Automobilisme : Le doigt d’honneur de Verstappen à Hamilton

En essais libres, le Néerlandais s’est fait coincer par le Britannique et lui a montré sa désapprobation.

Le Mexicain a relégué le Britannique Lando Norris (McLaren) à 0’’257 et son compatriote Hamilton à 0’’364.

Valtteri Bottas, qui avait été le plus rapide en session No 1 au volant de l’autre Mercedes, a cette fois réalisé le 4e temps à 414/1000e. Le Finlandais, dernier vainqueur en date à Austin en 2019, a changé son moteur pour la 6e fois et sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ dimanche.