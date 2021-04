États-Unis : Le doigt d’honneur d’une pom-pom girl en débat à la Cour suprême

Les parents d’une ado de 14 ans suspendue par ses entraîneurs après un message insultant sur Snapchat ont saisi la justice pour faire valoir la liberté d’expression de leur fille.

«Fuck à tout!»

Armée de son téléphone portable, elle s’était photographiée avec une amie, le majeur en l’air, et avait ajouté: «Fuck l’école, Fuck les pom-pom girls, Fuck le softball, Fuck à tout!» Son message était parvenu aux entraîneurs qui l’avaient écartée des terrains pour un an. Ses parents ont alors saisi la justice au nom du premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression et ont obtenu raison en première instance et en appel.