Devises : Le dollar met à genoux l’euro et la livre, proche de son plus bas historique

Le dollar a lancé vendredi un nouvel assaut contre l’euro et la livre, qui s’est approchée du plus bas niveau de son histoire après la présentation, au Royaume-Uni, de mesures budgétaires jugées très coûteuses par le marché.

«La livre sterling est en danger»

La livre est descendue jusqu’à 1,0863 dollar pour la première fois depuis 1985, non loin du record absolu enregistré cette année-là, soit 1,0520 dollar. La devise britannique a perdu plus de 7% en dix jours, un mouvement d’une ampleur très rare sur le marché des changes. Le nouveau gouvernement britannique de Liz Truss a dévoilé vendredi une série de mesures de relance budgétaire, qui prévoient notamment la prise en charge d’une partie de la facture d’énergie des ménages et le renoncement à une série de hausses d’impôts. L’ensemble devrait contraindre le Royaume-Uni à emprunter 72 milliards de livres supplémentaires sur les marchés, ce qui inquiète les opérateurs.