Le domicile de Bruna Biancardi visé par des cambrioleurs

D’après la police, les trois hommes, dont deux étaient armés, se sont introduits dans la demeure et ont ligoté Telma Fonseca et Edson Ribeiro avant de saccager les lieux. Ils auraient mis la main sur des montres, des sacs de luxe ainsi que sur des bijoux. Prévenues par des voisins, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont pu arrêter l’un des cambrioleurs, âgé de 20 ans. Les deux autres sont toujours en fuite. Quelques heures plus tard, Bruna, 29 ans, a rassuré ses abonnés sur Instagram, écrivant que tout le monde allait bien: «Les choses matérielles, nous pouvons les récupérer. L'important est que toutes les personnes impliquées soient retrouvées. Merci mon Dieu de prendre soin de nous.»