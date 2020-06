Supporters fâchés

Le domicile du propriétaire du Panathinaïkos attaqué

Dimitris Giannakopoulos avait annoncé mardi avoir mis en vente le club.

«Ma famille a investi plus de 450 millions d'euros dans l'équipe et nous avons amené les meilleurs joueurs et entraîneurs. J'en ai assez d'être la seule personne à injecter de l'argent dans le club», avait pesté Giannakopoulos mardi en conférence de presse, après avoir annoncé la mise en vente du Panathinaïkos pour 25 millions d'euros.

L'homme d'affaires, qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique et dans les médias numériques, a pris les rênes du club en 2012, en succédant à son père. Sous son règne, le Panathinaïkos, communément appelé le «PAO» ou «l'Empire Vert», a remporté six titres de champions de Grèce et renforcé son impressionnant palmarès qui compte au total 38 sacres nationaux, 19 coupes nationales et 6 succès en Euroligue de basket-ball.