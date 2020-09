Affaire «Aderlass» : «Le dopage est à l’ordre du jour si l’on veut réussir»

Cerveau du réseau de dopage sanguin démantelé lors des Mondiaux de ski nordique en 2019, le docteur Mark Schmidt a tout avoué.

Dans une déclaration lue par ses avocats, le médecin a affirmé avoir dopé des athlètes depuis 2012 et avoir agi par fascination pour le sport de haut niveau, beaucoup plus que par souci du gain financier. Il n’a pas dévoilé de noms de sportifs qui n’ont pas été déjà cités dans l’enquête.

Le médecin s’est décrit comme un homme «fasciné par le sport de haut niveau», et non par l’argent: «Au final, je ne faisais pas de bénéfices, j’ai toujours vu ça comme un hobby», assure-t-il, indiquant avoir demandé 5000 euros par an pour ses opérations de prélèvement et de réinjection du sang, et parfois touché des bonus lorsque les sportifs remportaient des courses ou des médailles.