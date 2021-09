Genève - Le fond du Léman sera cartographié pour retrouver des munitions

Genève : Le dossier des munitions immergées dans les lacs refait surface

Les autorités genevoises s’apprêtent à lancer ces prochaines semaines des opérations pour cartographier des restes militaires qui dorment depuis des décennies au fond du Léman.

1 / 4 Opérations d’immersion de munitions dans le lac de Thoune, vers 1948. Il s’agirait de l’élimination du stock de Mitholz. Armasuisse Armasuisse Armasuisse

L’armée suisse a renoncé il y a quelques années à repêcher des tonnes de munitions immergées après la Seconde guerre mondiale mais Genève s’est réemparé du sujet après la découverte de caisses éventrées dans le Léman.

Les autorités genevoises s’apprêtent à lancer ces prochaines semaines des opérations pour cartographier cet arsenal qui dort depuis des décennies au fond du lac pour évaluer les risques dans un premier temps. «A l’automne, nous allons tester les techniques de repérage. On va aller détecter ces masses métalliques depuis des bateaux qui vont utiliser des sonars immergés», a expliqué le géologue cantonal genevois, Jacques Martelain, à l’AFP.

Des recherches seront ensuite menées sur l’ensemble de la zone du Petit Lac où l’eau est peu profonde (50 à 100 mètres). Ce n’est qu’en fonction des résultats des investigations techniques (sédimentation, analyse de l’eau), et de l’étude des risques, que Genève ira repêcher les munitions. Ou pas.

Recherche en responsabilité

Des milliers de tonnes de munitions et autres explosifs de l’armée ont été enfouis au fonds des lacs suisses au cours du XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, afin de s’en débarrasser, après l’explosion d’entrepôts en surface et sous la roche, en montagne, à Mitholz. «Il s’agit principalement de bombes d’aviation, de grenades, de cartouches usuelles et résidus d’explosifs», a détaillé une porte-parole du département fédéral de la Défense, Mireille Fleury.

A Genève, ce n’est pas l’armée qui les a immergées, mais l’entreprise d’armement Hispano-Suiza, jusqu’au début des années 1960. Une recherche en responsabilité a été lancée par les autorités genevoises pour déterminer s’il y a un ayant droit d’Hispano-Suiza de l’époque qui pourrait éventuellement devoir payer une partie de l’assainissement s’il devait avoir lieu.

Vers un assainissement complet?

Des analyses effectuées aux débuts des années 2000 par le département fédéral de la Défense ont estimé les quantités immergées dans le lac Léman entre 150 et 1000 tonnes, sans parvenir à les localiser précisément, ni déterminer la typologie des armes. «Il y a, a priori, des bombes et des obus, et probablement aussi des munitions pour fusils», tandis que certains évoquent aussi la présence de bombes au phosgène, un gaz mortel, a détaillé l’expert Jacques Martelain.

Plongeuse, l’ancienne députée genevoise Salima Moyard se bat depuis des années pour que Genève s’empare du sujet, estimant que «la seule solution viable sur le long terme est l’assainissement complet, total». Et de souligner: «Me dire qu’il y a des individus qui pourraient se lancer un petit défi d’aller chercher des munitions pour les mettre sur leur cheminée, cela peut être vraiment grave: grave pour les personnes elles-mêmes, pour le voisinage, pour l’environnement, pour le biotope.»

En Suisse, plus de 8000 tonnes de munitions et de restes de munitions au total ont été immergées par l’armée au cours du siècle dernier dans les lacs de Thoune, de Brienz et des Quatre-Cantons, des eaux plus profondes qu’à Genève et donc moins brassées.

Pas d’impact négatif sur l’eau

Selon les autorités, qui ont réalisé plusieurs analyses ces dernières années, ces munitions sont recouvertes d’une couche épaisse et croissante de sédiments et ne présentent donc pour l’instant aucun impact négatif sur l’eau. Une surveillance régulière est toutefois mise en œuvre. Genève tablait aussi sur cette sédimentation jusqu’à ce que des plongeurs de l’organisation française Odysseus 3.1 découvrent en 2019 à 50 mètres de profondeur plusieurs caisses de munitions éventrées.

Pour le géologue cantonal genevois, «à partir du moment où ces munitions ne sont pas en tout temps recouvertes par des sédiments et qu’on est dans des eaux moins profondes, on peut raisonnablement imaginer qu’on pourrait avoir des phénomènes de corrosion plus importants» que dans d’autres lacs suisses.

