Digitalisation: Le dossier électronique du patient ne séduit pas les Romands

En mai dernier, l’association Cara, qui regroupe les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud, a lancé le dossier électronique du patient (DEP) en Suisse occidentale. Ce dernier permet aux patients d’accéder plus facilement à leurs documents de santé et à les partager avec les professionnels de santé. En novembre, 3000 dossiers électroniques avaient été ouverts sur la plateforme de santé numérique Cara. On en compte aujourd’hui près de 7500, soit près de 90% des dossiers ouverts en Suisse, a fait savoir jeudi l’association dans un communiqué.

Quelque 909 institutions de santé ont déjà rejoint Cara: l’ensemble des hôpitaux et cliniques privées, les principales organisations de soins à domicile, des pharmacies et des EMS. Les cabinets médicaux représentent deux tiers des organisations affiliées, et de plus en plus de professionnels du secteur ambulatoire participent au système, détaille le communiqué.