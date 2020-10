Le dossier électronique du patient (DEP) a déjà raté plusieurs de ses rendez-vous. Sur la table depuis qu’il a été intégré à la loi en 2017, il devait être opérationnel au 15 avril 2020. Comme il n’était pas encore fin prêt, un petit délai avait été annoncé pour son arrivée entre l’été et l’automne. Résultat: personne n’aura son DEP avant 2021, dans le meilleur des cas, et plusieurs questions restent à régler.

Une certification interminable

L’étape actuelle, qui prend beaucoup plus de temps que prévu, est la certification par l’OFSP. Chaque communauté régionale aspirant à fournir des e-dossiers doit s’y plier. «Le système s’est révélé plus complexe qu’imaginé», explique Patrice Hof, porte-parole de Cara, qui regroupe tous les cantons romands sauf Neuchâtel. En effet, le DEP est développé par plusieurs communautés en parallèle, mais chaque dossier doit être accessible et lisible dans toute la Suisse. «Il faut donc une grande coopération entre les communautés, poursuit-il. Et les questions de sécurité sont particulièrement sensibles.» En outre, le cahier des charges repose sur un texte de loi. «Nous n’avons pas tous eu la même interprétation de certains points», précise Stéphane Augot, chef de projet du DEP neuchâtelois.