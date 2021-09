Justice : Le double assassin de Payerne sera jugé une deuxième fois

Coupable d’assassinats, l’homme qui avait tué son épouse et son fils aîné en 2018, a fait appel auprès du Tribunal cantonal vaudois.

En première instance, les juges avaient retenu le caractère particulièrement odieux et la préméditation du crime, ainsi que l’acharnement et la froideur dont avait fait preuve le prévenu pour dicter leur sentence. Reconnu coupable d’un double assassinat, l’homme qui avait tué son fils aîné et la mère de ses enfants d’une trentaine de balles, à Payerne en 2018, avait été condamné à la prison à vie. Ce jour-là, déjà, la défense avait estimé ce verdict sévère et annoncé qu’un recours serait envisagé. C’est maintenant confirmé, explique «La Liberté». L’assassin sera rejugé par le Tribunal cantonal vaudois.