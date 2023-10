Le Doubs asséché: «L’été dernier, on pensait que c’était exceptionnel»

Depuis début juillet, la majestueuse rivière du Doubs a pris la forme d’une vaste étendue de vase et de hautes herbes où gisent, grotesques, barques et pontons inutiles. En ce début octobre, le retour de l’eau n’est toujours pas en vue, faute de précipitations.

Pertes en sous-sol

Le mois de septembre a été le plus chaud depuis 1947, note Cédric Hertzog, chef prévisionniste pour Météo France dans le Grand Est. Et dans le département du Doubs, le déficit pluviométrique atteint entre 10% et 15% sur l’année météorologique qui s’achève le 31 août. «Il manque un mois de pluie», résume-t-il. En plus de la sécheresse, le Doubs se vide par le sous-sol vers une rivière voisine. La disparition de la rivière est une catastrophe pour les activités touristiques, comme la Base nautique installée au bord du lac.

«C’est la deuxième année que c’est comme ça. L’été dernier, on pensait que c’était exceptionnel», raconte Maxime Faivre, responsable des activités nautiques depuis plus de 20 ans côté français. «Mais c’est encore pire, encore plus bas.» A l’été 2022, le niveau de la rivière était remonté dès début septembre, se souvient Antoine Michel, qui assure des croisières fluviales pour le compte des Vedettes panoramiques du Saut du Doubs. A cause du manque d’eau, la compagnie française a dû renoncer à embarquer ses passagers à Villers (FR). Elle les transporte en autocar sept kilomètres plus bas jusqu’aux Bassins du Doubs, en fait une gorge profonde où ce qui reste d’eau finit de s’évaporer.