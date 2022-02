Neuchâtel : Le doute profite à l’incendiaire présumée, elle est toutefois incarcérée

Un incendie avait coûté la vie à un jeune homme à Cressier (NE) en décembre 2020. La femme prévenue d’incendie intentionnel et de meurtre a été partiellement acquittée.

Le femme prévenue d’incendie intentionnel et de meurtre après un feu dans un hôtel de Cressier (NE) a été acquittée de ces charges au bénéfice du doute, relate «Arcinfo». Elle a toutefois été condamnée à une peine privative de liberté ferme pour d’autres motifs moins graves. La cour criminelle du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers l’a reconnue coupable de fausses alertes et de scandales en état d’ivresse. La prévenue avait monopolisé les services d’urgence sans motifs à… 1136 reprises (!) sur une période d’environ cinq mois.