Equateur : Le «doux» chant d’un crapaud réputé muet depuis un siècle

Deux scientifiques ont enregistré le coassement d’une espèce d’amphibiens dépourvue de fentes vocales. Une première.

Son collègue Diego Batallas, choriste au conservatoire avant de devenir biologiste, a enregistré le coassement en laboratoire et le qualifie de «très doux», «similaire à celui d’un oiseau, a une fréquence entre le grave et l’aigu». Ils ont tous deux publié en février les résultats de leur découverte dans la revue Neotropical Biodiversity, démentant ainsi l’idée que la Rhinella festae, «une espèce dépourvue de fentes vocales et de sacs vocaux, qui sont, anatomiquement, liés à la production vocale», ne coassait pas, explique M. Batallas.

Comme une carte de visite

Cet amphibien de la famille des Bufonidae, inscrit sur la liste des animaux quasi menacés de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a la peau brune et rugueuse, mesure de 45 et 68 millimètres et se caractérise par une proéminence nasale. Il habite dans les massifs amazoniens de Cutucu et Condor, entre Equateur et Pérou.