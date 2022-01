Théâtre : Le doyen de l’Académie française est décédé

Le poète et écrivain René de Obaldia s’est éteint à 103 ans.

Prisonnier de guerre

Né en 1918 à Hong Kong, il était poète et dramaturge, et avait publié peu avant d’atteindre ses 100 ans «Perles de vie» (Éditions Grasset), où il relevait le proverbe: «Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune».

«Côté dérisoire»

En 1959 par exemple, il publie «Le Centenaire», long monologue romanesque d’un vieillard (même pas centenaire) qui ressasse une multitude de souvenirs. Mais c’est avec son théâtre que cet homme robuste au front dégarni, séducteur, roublard, insaisissable, connaît le succès. Il fut l’un des grands dramaturges des années 1960 et 1970 et participe alors, avec Beckett et Ionesco, au renouveau du théâtre français porté par le Théâtre National Populaire (TNP). Son œuvre lui a valu une renommée mondiale, avec des pièces comme «Du vent dans les branches de sassafras», «Monsieur Klebs et Rozalie» ou «La Rue Obaldia».