Cirse migratoire - Le drame des «enfants perdus» de Ceuta

Espagne : Flot de migrants: le drame des «enfants perdus» de Ceuta

Des centaines d’enfants ou de mineurs se retrouvent à errer dans les rues de Ceuta, enclave espagnole prise d’assaut par une vague de migrants depuis plusieurs jours.

Dormant à la belle étoile

Vendredi, 438 enfants et adolescents étaient enregistrés dans deux centres municipaux, où ils étaient hébergés et nourris après avoir été testés pour le Covid-19, et un troisième centre était en voie d’aménagement, a indiqué María Isabel Deu. Mais beaucoup d’autres, sans doute des centaines, déambulaient dans les rues, dormant à la belle étoile dans des parcs ou sur des bancs. La quasi-totalité n’a pas d’argent et ne parle pas un mot d’espagnol.