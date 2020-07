K-pop

Le Dream Concert sera diffusé en streaming

L’un des plus grands festivals du monde dédié à la K-pop vivra sa 26e édition sur YouTube, les 25 et 26 juillet 2020.

Le Dream Concert est l’événement annuel qu’aucun fan de K-pop ne veut manquer. Depuis sa création en 1995, le festival a programmé plus de 500 formations et attirés près de 1,5 million de spectateurs. Lors des deux dernières éditions, qui se sont tenues au Stade olympique de Séoul, en Corée du Sud, Taemin, Mamamoo, KARD, NCT Dream, Seventeen ou encore (G)I-dle s’y sont produits.

En 2020, en raison du Covid-19, la 26e édition de la manifestation sera virtuelle. Les girls band et boys band pourront s’appuyer sur les dernières technologies, telles que la réalité augmentée et virtuelle, pour assurer le spectacle. «Nous avons décidé de maintenir le Dream Concert cette année, afin que les artistes puissent transmettre des messages d’espoir et de courage à leurs fans», ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Les shows des artistes, – pas encore annoncés –, seront diffusés sur YouTube les 25 et 26 juillet 2020. Le billet pour suivre les deux jours de streaming coûtera une quarantaine de francs.