Cette propriété a été la résidence du chanteur John Legend et de sa femme, Chrissy Teigen, auteure d’un livre de cuisine à succès et reine de Twitter.

Le chanteur-compositeur John Legend et sa femme, Chrissy Teigen, auteure de livres de cuisine à succès, ont mis leur villa de Beverly Hills en vente. Son prix: 23,9 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 22 millions de francs. La propriété de deux étages et sept chambres a déjà fait l’objet d’une présentation dans le magazine d’architecture «Architectural Digest».

Un énorme dressing

La propriété a tout ce dont peuvent rêver des stars telles que John Legend et Chrissy Teigen, à savoir une hauteur sous plafond de dix mètres, un majestueux escalier et d’énormes fenêtres offrant une vue magnifique. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c’est l’ancien domaine de Chrissy Teigen: son dressing.



Ce dernier est attenant à la plus grande des chambres à coucher et fait davantage penser à une boutique de luxe qu’à une garde-robe. Un îlot central en marbre offre de la place pour accueillir d’éventuels sacs à main ou pour y déposer ses achats, les façades des portes sont en verre et chaque étagère bénéficie de son propre éclairage.