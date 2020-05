valais

Le drive-in pour le culte freiné par les autorités

Le rassemblement religieux en voiture s’est vu signifier une interdiction par le Canton de se tenir à nouveau.

La formule du culte drive-in, dont la première édition s’est déroulée dimanche 26 avril à Sion (VS), se trouve sur un chemin semé d’embûches. Un peu plus d’une vingtaine de fidèles de l’église Mosaïque s’étaient réunis pour célébrer le culte, tout en restant chacun confiné dans sa voiture. La semaine dernière, le responsable de l’église a voulu faire les choses en règle et a rempli un formulaire de demande d’autorisation au Canton, comme le rapporte le site de la Fédération romande des églises évangéliques. Mais il a bien vite reçu un refus car toute manifestation, publique ou privée, est interdite en raison du coronavirus.

Vers une reprise des cultes?

Et même si cela semble contradictoire avec l’idée même d’une célébration religieuse visant à rassembler les fidèles, la règle d’or restera la même que partout ailleurs: une distance de sécurité de 2 mètres devra être respectée et la disposition des sièges prévue en conséquence.

Désinfectant à disposition, marquages au sol, séparation si possible des entrées et sorties, comptage du nombre de personnes présentes… les autres mesures ressemblent à celles en vigueur par exemple dans les magasins. Les plus grandes communautés qui en ont les moyens pourraient en outre créer «un système de ticketing sur leur site web» pour différentes heures de culte. Les Eglises et leurs fidèles sont enfin invités à s’abstenir de prendre la Cène et à ne pas utiliser de livrets de louanges à usage commun.